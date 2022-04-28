Trabzon'da Fenerbahçe'yi mezara gömdüler

Bir grup Trabzonspor taraftarı, Trabzon'da Fenerbahçe için gıyabi cenaze namazı kıldı. O anlara dair görüntüler sosyal medyada Fenerbahçelilerin tepkisine neden oldu.

Trabzonspor 37 yıl sonra gelecek şampiyonluk kitlenirken kentten ilginç paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Trabzon’da bir taraftar, şehir meydanında Fenerbahçe için temsili mezar hazırladığı görüntüyü paylaştı. Bordo-mavili taraftar Fenerbahçe için gıyabi cenaze namazı kıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar ise sosyal medyada duruma tepki gösterdi.