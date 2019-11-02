Trabzonspor 0 - 1 Göztepe

Süper Lig'in 10. haftasında zirveyi hedefleyen Trabzonspor, orta sıralarda mücadele eden Göztepe ile karşılaştı. Maçın ilk etkili pozisyonu 9. dakikada yaşandı. Hızlı atağa çıkan Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın pasında Sörloth ceza sahasına girerken kademeye son anda Gassama girdi ve golü önledi.

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24'te Göztepe atağında Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Alpaslan, Uğurcan'dan önce kafayı vurdu fakat top üstten dışarı gitti. 31'de ise Göztepe'nin golü geldi. Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada kale sahasında uygun durumda bulunan Jerome düzgün bir tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

dakikada Trabzonspor atağında Doğan şutunu Beto kurtardı ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda Trabzonspor tüm hatlarıyla gol ararken, Göztepe ise kontra atak futbolu sergiledi. 57'de Sörloth'un yerde kaldığı pozisyonda Trabzonspor cephesi penaltı bekledi ancak hakem Fırat Aydınus 'devam' dedi.

Dakikalar 69'u gösterdiğinde ise Pereira'nın sağ kanattan içeriye çevirdiği topa önce ön direkte Sörloth, ardından da arka direkte Nwakaeme dokunamayınca beraberlik golü kaçtı.

74'te Yusuf Sarı'nın içeriye çevirdiği topta Avdijaj şutunu çekti, Beto topu harika bir şekilde ayaklarıyla çıkarmayı başardı. 90+2'de bu kez Koray ceza sahasına yapılan ortada kafayı vurdu ancak Beto yine müthiş bir kurtarışla gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Göztepe mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla Göztepe puanını 12'ye yükseltirken, Trabzonspor ise 16 puanda kaldı.

