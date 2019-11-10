Trabzonspor 1 - 0 Alanyaspor

Trabzonspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında karşılaştı. Maçın 25. dakikasında Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, rakibine yaptığını hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Eksik Trabzon karşısında gol arayan Alanyaspor, bir türlü kaleci Uğurcan ile Bordo-Mavililer'in savunmasını geçemedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

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İkinci yarıda Trabzonspor kontra atakla gol aramayı sürdürdü. 65'de hakem Abdulkadir Bitigen, kornerde Djlma'nın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğine hükmederek penaltı noktasını gösterdi. VAR kontrolü sonrası 67'de Hosseini topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor maçta 10 kişiyle 1-0 öne geçti.

dakikada Trabzonspor korneri sonrası hakem Abdulkadir Bitigen yaşanan pozisyonla ilgili oyunu durdurdu ve saha kenarına geldi. Bitigen, VAR incelemesi sonrası bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Kararı alkışlayarak protesto eden Junior Fernandes önce sarı kart, ardından da kırmızı kartı görerek Alanyaspor'u sahada 10 kişi bıraktı.

Penaltıda topun başına geçen Hosseini bu kez kaleciyi geçemedi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 19 yaparak, aynı puandaki Alanyaspor'u yakaladı.

