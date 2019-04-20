Trabzonspor 2 - 1 Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Maça hızlı başlayan Trabzonspor henüz 2. dakikada gole çok yaklaştı ancak Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Ertaç mutlak golü çıkardı.

18'de Donald'ın vuruşunu Uğurcan çıkarırken, 21'de ise Nwakaeme'nin şutunda Ertaç gole izin vermedi. 1 dakika sonra Yeni Malatyaspor golü buldu. Pereira'nın ortasına yükselip kafayı vuran Ömer Şişmanoğlu takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

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Golden sonra şoku üzerinden çabuk atan Trabzonspor 31'de Nwakaeme'nin güzel golüyle durumu 1-1'e getirdi. 39. dakikada Hüseyin'in ters vuruşu direğin dibinden auta giderken, 42'de ise Donald'ın müthiş şutunu kaleci Uğurcan aynı güzellikte kurtardı ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Trabzonspor oldu. Üstünlük golünü arayan Bordo-Mavililer'de 64'de Sosa'nın şutu üstten auta giderken, 69. dakikada ise Nwakaeme'nin vuruşunu Ertaç çıkardı. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Abdülkadir Ömür'ü düşüren Mustafa Akbaş ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Malatyaspor'u 10 kişi bıraktı.

Trabzonspor 3 dakika sonra Nwakaeme'nin müthiş ortasında Rodallega'nın kafasıyla 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor mücadeleden galibiyetle ayrılarak üst üste 5. maçını kazandı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 52'ye yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise 38 puanda kaldı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

2. dakikada Nwakaeme ile verkaç yaparak soldan ceza sahasına giren Abdülkadir Ömür, kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kaldı. Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda, Ertaç Özbir gole izin vermedi.

15. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından sert vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

19. dakikada Donald'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.

21. dakikada ceza alanında rakiplerinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Ertaç Özbir tehlikeyi uzaklaştırdı.

22. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Pereira'nın sağdan ortasında ceza alanında savunmanın arasından iyi yükselen Ömer Şişmanoğlu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti: 0-1

31. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Abdulkadir Parmak'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında Nwakaeme, rakibinden sıyrılarak topa yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluştu: 1-1

41. dakikada ceza alanı dışı sol çaprazında topla buluşan Donald'ın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak güçlükle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada Ekuban'ın pasında rakibinden sıyrılarak soldan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, top yandan auta gitti.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da, ilk 11'de 2 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Ünal Karaman, geçen hafta 1-0 kazandıkları Bursaspor maçı 11'inden yedek kulübesine çektiği Olcay Şahan'ın yerine sağ kanatta Abdülkadir Ömür'e, savunmanın solunda ise Arjantinli futbolcu Luis Ibanez'in yerine Çekyalı oyuncu Filip Novak'a görev verdi.

Trabzonspor'da son olarak ligin 26. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen ve ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle Antalyaspor ile Bursaspor mücadelelerinde kadroda yer almayan sol bek Filip Novak, 2 hafta sonra takıma döndü. Bordo-mavili ekipte son olarak 17 Şubat'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor müsabakasında ilk 11'de sahaya çıkan, daha sonraki süreçte yaşadığı sakatlığın ardından tedavisinin tamamlanmasıyla Antalyaspor ve Bursaspor karşılaşmalarında yedek kulübesinden oyuna dahil olan genç oyuncu Abdülkadir Ömür ise 62 gün sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

MAÇA BEKLENEN İLGİ GÖSTERİLMEDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Evkur Yeni Malatyaspor maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Kulüpten yapılan maça davet çağrılarına rağmen tribünlerin önemli bölümünde boşluklar olduğu görülürken, karşılaşmayı izlemeye gelen bordo-mavili taraftarlar ise maç öncesi futbolcuları tribüne çağırarak moral verdi. Az sayıda konuk ekip taraftarı da tribünde kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı. Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları hep birlikte 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye bağırarak terörü protesto etti.

TSYD, ÇOCUKLARA BASIN TRİBÜNÜNÜ AÇTI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, gazetecilik mesleğine emek harcamış, çoğu zaman ailesinden ve çocuklarından fedakarlık etmiş olan gazetecilerin çocuklarını ve eşlerini, Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçında ağırladı. Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor ve TSYD Genel Merkezi'nin de destek verdiği organizasyona eşleri ve çocuklarıyla gelen basın mensupları memnuniyetlerini dile getirirken, çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Bu arada, karşılaşma öncesi her iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

