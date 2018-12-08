Trabzonspor 3 - 0 Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaştı. İlk yarının en etkili gol pozisyonunda Trabzon savunmasının arkasına sarkan Jahovic çok kötü vurunca top dışarı gitti.

İkinci yarıda sahaada bambaşka bir Trabzonspor vardı. 49'da Novak'ın vuruşunu çizgide Konyaspor savunması önledi.

Trabzonspor 72. dakikada Abdülkadir'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Rodallega takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 1 dakika sonra Ekuban ceza sahası içerisinde vuruşunu yaptı ve Bordo-Mavililer 2 dakikada gelen gollerle 2-0'ı buldu.

Maçta son sözü 89'da Onazi söyledi ve Trabzonspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 25 yaparken, Konyaspor ise 21 puanda kaldı.

