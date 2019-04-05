Trabzonspor 4 - 1 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Trabzonspor maça etkili başlasa da maçta ilk golü bulan Antalyaspor oldu. 9'da Trabzon savunmasının hatasında Hakan Özmert, Doukara'yı gördü. Fransız golcü düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 13'te Antalya ikinci gole yaklaştı ancak Amilton'un vuruşu direkten geri geldi.

Toparlanan Trabzonspor'da 21. dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahasına çevirdiği topu kale önünde Nwakaeme ağlara gönderdi ve durum 1-1 oldu. Trabzonspor dakikalar ilerledikçe üstünlük golü için bastırmaya başladı. 32'de Yusuf Yazıcı'nın volesi az farkla dışarı gitti.

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37'de yine kontra atağa çıkan Antalya'da Doukara kaleci Uğurcan'ı geçti ancak Hüseyin son anda araya girerek mutlak bir golü önledi. Dakikalar 41'i gösterdiğinde ise Ekuban'un çaprazdan vuruşu direğin dibinden dışarı gitti ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci devreye de hızlı başlayan Trabzonspor, 58. dakikada Abdülkadir'in şutunda direkten dönen topu Ekuban'ın tamamlaması sonrası 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. 68'de ise Nwakaeme'nin yarattığı pozisyonda Olcay topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 öne geçti.

Az ama etkili gelen Antalyaspor'da 76'da Serdar Özkan'ın şutunu kaleci Uğurcan müthiş tokatladı, 1 dakika sonra ise Doukara'nın röveşatası yan ağlarda kaldı.

90+4'te Murat Cem, Trabzonspor'un 4-1'lik galibiyetini ilan eden isim oldu ve Trabzonspor üst üste 3. maçını kazanarak puanını 46 yaparken, Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

9. dakikada Hüseyin Türkmen'in hatalı pasında araya giren Hakan Özmert'in sağ taraftan ortasında, savunmanın arkasında Doukara gelişine sert ve düzgün bir şutla topu filelere gönderdi: 0-1

13. dakikada Doukara'nın pasında sağ taraftan ceza alanına giren Amilton'un yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top yan top direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

21. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza alanı sağ çaprazında Olcay Şahan topu altıpas içindeki Nwakaeme'ye çıkardı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

32. dakikada Ibanez'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Yusuf Yazıcı'nın yatarak vuruşunda savunmaya çarpan top yandan auta gitti.

36. dakikada Hakan Özmert'in uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Doukara, kaleci Uğurcan Çakır'dan sıyrıldı ancak araya son anda giren Hüseyin Türkmen meşin yuvarlağı uzaklaştırarak büyük bir tehlikeyi önledi.

42. dakikada Abdulkadir Parmak soldan pasında, arka direkte Olcay Şahan'ın şutunda kaleci Boffin iki hamlede topu kontrol etti.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Teknik direktör Ünal Karaman, cezalı Rodallega'nın yerine Olcay Şahan'a, savunmanın sağında Toure'nin yerine sakatlıktan dönen Kamil Ahmet Çörekçi'ye Amiri'nin yerine cezası sona eren Yusuf Yazıcı'ya, sakatlığı bulunan Novak'ın yerine sol bekte Ibanez'e 11'de görev verdi.

Trabzonspor'da son olarak 1 Aralık 2018 tarihinde oynanan Kayserispor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan, daha sonraki süreçte kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilip takıma dönen Olcay Şahan, Antalyaspor maçıyla birlikte 125 gün sonra ilk 11'de forma giyme şansı buldu.

PEREIRA VE ABDÜLKADİR KADRODA

Trabzonspor'da ligin 18. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Joao Pereira ile sakatlığı nedeniyle son 4 lig maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür, Antalyaspor maçıyla takıma geri döndü. Sağ bek oyuncusu Pereira 75, genç isim Abdülkadir Ömür ise 42 gün sonra kadroda yer aldı.

TARAFTAR İLGİSİ

Bu arada Trabzonsporlu taraftarlar Antalyaspor maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Medical Park Stadı'nın tribünlerinde yer yer boşluklar gözlenirken az sayıda Antalyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden maçı izledi.

