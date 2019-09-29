Trabzonspor 4 - 1 Beşiktaş (Süper Lig Puan Durumu)

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaştı. Maçın ilk etkili atağını Beşiktaş yakaladı. 20. dakikada Caner'in ortasında Oğuzhan kale çizgisi önünde topa dokunamadı ve net gol kaçtı.

31'de Sosa'nın sol kanattan ortasında Dorukhan kafayla topu kendi ağlarına gönderdi ve Trabzonspor maçta 1-0 öne geçti. Bordo-Mavililer golden sonra da Beşiktaş kalesine yüklenmeye devam etti. 41. dakikada 2'ye 1 gelen Trabzonspor'da Sörloth'un şutunda kaleci Karius'tan dönen topu bu kez Nwakaeme tamamlamak istedi ancak top direkten geri geldi.

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Bu pozisyondan 1 dakika sonra ise Jose Sosa'nın ceza sahası önünden çektiği sert şut, Necip'e çarparak kaleci Karius'u yanılttı ve ağlara gitti. Trabzonspor devreyi 2-0 önde kapattı.

Trabzonspor ikinci yarıda da maçta kontrolü elinde bulunduran taraftı. 64'te Nwakaeme'nin asistinde Sörloth topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydığı golü VAR incelemesi sonra verdi ve skor 3-0 oldu.

Dakikalar 79'u gösterdiğinde bu kez Beşiktaş golü buldu. Caner'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Güven Yalçın, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı ikiye indirdi: 3-1.

Maçta son sözü 88. dakikada Nwakaeme söyledi ve Trabzonspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 9'a yükseltirken, Beşiktaş ise 5 puanda kaldı.

Trabzonspor 4 - 1 Beşiktaş

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Novak, Sosa, Obi Mikel, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 72 Doğan Erdoğan), Abdulkadir Parmak (Dk. 78 Avdijaj), Nwakaeme, Sörloth (Dk. 90 Sturridge)

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida (Dk. 67 Güven Yalçın), Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Boyd (Dk. 46 Diaby), Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 31 Dorukhan Toköz (kendi kalesine), Dk. 42 Sosa, Dk. 64 Sörloth, Dk. 88 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 79 Güven Yalçın (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 24 Abdulkadir Parmak, Dk. 44 Obi Mikel, Dk. 45+3 Hüseyin Türkmen, Dk. 75 Hosseini, Dk. 76 Uğurcan Çakır, Dk. 87 Novak (Trabzonspor), Dk. 33 Dorukhan Toköz, Dk. 36 Necip Uysal, Dk. 75 Gökhan Gönül (Beşiktaş)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin'in ceza sahasına ortasında altı pas içerisinde Oğuzhan Özyakup, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya pozisyonda önünden geçen meşin yuvarlağa dokunamayarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

31. dakikada Trabzonspor öne geçti. Burak Yılmaz'ın Nwakaeme'yi düşürmesi ile ev sahibi ekip sol kanattan faul atışı kazandı. Sosa'nın ceza sahasına sert ortasında, Dorukhan Toköz topu kafa ile kendi filelerine gönderdi: 1-0.

41. dakikada ev sahibi ekip iki kez yakaladığı gol pozisyonundan yararlanamadı. Rakibiniden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Sörloth'un vuruşunda, kaleci Karius yatarak topu ayakaları ile çeldi. Pozisyonun devamında Nwakaeme'nin önünde kalan topa bekletmeden vuruşunda, yan direkten dönen meşin yuvarlak bu kez kaleci Karius'ta kaldı.

42. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Abdulkadir Parmak'ın pasında topu önüne alan Sosa'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, Necip Uysal'ın kafasından seken meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

61. dakikada kazanılan faul atışında sağ taraftan Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içerisine ortasında, Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşu sonrası top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

64. dakikada Trabzonspor skoru 3-0 yaptı. Nwakaeme'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada, kale önünde Sörloth gelişine plase vuruşla topu filelere gönderdi. Pozisyonda ofsayt bayrağı kalkarken, VAR incelemesinin ardından hakem Ali Palabıyık golü geçerli saydı: 3-0.

74. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Oğuzhan Özyakup'un soldan ceza sahasına ortasında, kaleci Uğurcan Çakır'ın yumrukları ile ceza sahası dışına çıkardığı top Diaby'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden dışarı çıktı.

79. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin'in ceza sahası içerisine ortasında, defansın uzaklaştıramadığı top penaltı noktasında Güven Yalçın'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 3-1.

84. dakikada Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahası içerisine giren Avdijaj'ın kaleci Karius ile karşı karşıya vuruşunda, top üsten auta gitti.

86. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Diaby'nin plase vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın elle hızlı başlattığı oyunda kendi yarı sahasının ortasında topu alan Nwakaeme, yaklaşık 60 metre sürdükten sonra ceza sahası sol çaprazından plase bir vuruşuşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.

90+8. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan faul atışında, Sturridge'in vuruşu sonrası top kaleci Karus'ta kaldı.

