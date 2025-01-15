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Trabzonspor ayrılığı açıkladı

Trabzonspor ayrılığı açıkladı
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Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Enis Bardhi ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

Trabzonspor Kulübü, 2022 sezonun yaz transfer sürecinde renklerine kattığı Makedon oyuncu Enis Bardhi ile sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiğini, fesih bedeli olarak oyuncuya tazminat ödenmeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada “Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi.

Enis Bardhi, Teknik Direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Umut Bozok, Stefano Denswil ve Mislav Orsic ile birlikte kadro dışı kalmış ve çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyordu.

 

DHA

Etiketler Trabzonspor Trabzonspor enis bardhi ayrılık sözleşme
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