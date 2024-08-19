Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı

Trabzonspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Maxi Gomez’in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da ayrılık resmin açıklandı.

MAXI GOMEZ’İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Trabzonspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Maxi Gomez’in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

İşte Trabzonspor’un o açıklaması:

“Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

700 BİN EURO ÖDENECEK

Trabzonspor, Maxi Gomez'e 4 eşit taksit halinde 700 bin euro fesih bedeli ödeneceğini açıkladı.