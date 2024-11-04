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  5. Trabzonspor Başkanı Doğan'dan olay olacak açıklama

Trabzonspor Başkanı Doğan: ''Biz saha dışındaki şerefsizlere yenildik''

Trabzonspor Başkanı Doğan: ''Biz saha dışındaki şerefsizlere yenildik''
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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetiyle tamamlanan dev mücadele sonrasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan "saha dışındaki şerefsizlere yenildik" dedi.

Dün akşam Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 90+12'nci dakikada attığı goller 3-2 kazandığı mücadelenin ardından bir açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamasında "Saha dışındaki şerefsizlere, maalesef mağlup olduk yine" ifadelerini kullandı.

İşte Doğan'ın o açıklamaları:

"Takımımız ve oyuncularımızı tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler. Sahada kaldılar. Ama saha dışındaki şerefsizlere, maalesef mağlup olduk yine. Şimdi arkadaşlar, ligin başından beri Trabzonspor’un üzerine haysiyetsizce oynanan oyun var. Bakın net söylüyorum. Haysiyetsizce, ahlaksızca. Tabi biz bunun arkasında neyin olduğunu biiyoruz. Burada 2 tane operasyon var. Birinci operasyon Trabzonspor takımına yapılan operasyon. 2. Operasyonu zamanı geldiğinde açıklayacağız.

Ben her şeyden önce taraftarımıza ve burayı dolduran binlerce insana üzüldüm. Galibiyeti görmek için gelmiş, ama buraya planlı bir şekilde gönderilen şerefsizlere yenildik.

İlk golle alakalı bu saatten sonra bana kimse bir şey anlatamaz. O pozisyonun faul olduğunu söyleyen hakem, ki ben bu pozisyonu gözümle gördüğüm işaret ediyor. Kural belli. Herkes de neyin en olduğunu biliyor. Buraya abiri tarafından planlanarak, kurularak gönderilmiş. Ama hiç bir şekilde, açık ve net söylüyorum, Trabzonspor camiasının, Trabzonspor şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz. Artık, sonuna geldi bu iş.. Ya bu saatten sonra herkes ayağını denk alacak, ya da Trabzonspor camiası adama haddini çok sert şekilde bildirecek"

Etiketler Trabzonspor Trabzonspor trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan Fenerbahçe saha dışındaki şerefsizler
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