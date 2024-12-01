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Trabzonspor başkanını seçti

Trabzonspor başkanını seçti
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Trabzonspor Kulübü'nde, Ertuğrul Doğan yeniden başkanlığa seçildi.

Trabzonspor Kulübü’nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde sabah erken saatlerde oy verme işlemleri başladı. Bordo-mavili kulüp Başkan Ertuğrul Doğan da salona gelerek oyunu kullandı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren ve tek listenin yer aldığı genel kurulda Doğan, geçerli 2595 oyun 1581'ini alarak ikinci kez başkanlığa getirildi.

Bordo-mavili kulüpte ikinci kez başkanlık görevine getirilen Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu

Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık

 

Etiketler Trabzonspor Ertuğrul Doğan Futbol Olağan genel kurul Trabzonspor
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