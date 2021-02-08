Trabzonspor ''ben de varım dedi!

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Trabzonspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bordo mavili takımı galibiyete taşıyan goller 50.dakikada Bakasetas ve 90+6’da Nwakaeme’den geldi.
Trabzonspor ligde üst üste 5.maçını kazanarak puanını 42 yaparken, Yeni Malatyaspor galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 29 puanda kaldı.
BAKASETAS YİNE ATTI
Bordo mavili takımın Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Bakasetas, 52. dakikada sağ ayağıyla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye yolladı ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Bakasetas, geçen hafta da Denizlispor'u 1-0 mağlup ettikleri maçta takımının tek golünü yine sağ ayağıyla atmış ve 3 puanı kazandırmıştı. Yunan oyuncu, bu sezon toplamda 9 gol ve 4 asist kaydetti.
Ligde gelecek hafta Antalyaspor-Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor-Gaziantep FK maçları oynanacak.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol