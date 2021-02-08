Trabzonspor ''ben de varım dedi!

Trabzonspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bordo mavili takımı galibiyete taşıyan goller 50.dakikada Bakasetas ve 90+6’da Nwakaeme’den geldi.

Trabzonspor ligde üst üste 5.maçını kazanarak puanını 42 yaparken, Yeni Malatyaspor galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 29 puanda kaldı.

BAKASETAS YİNE ATTI

Bordo mavili takımın Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Bakasetas, 52. dakikada sağ ayağıyla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye yolladı ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Bakasetas, geçen hafta da Denizlispor'u 1-0 mağlup ettikleri maçta takımının tek golünü yine sağ ayağıyla atmış ve 3 puanı kazandırmıştı. Yunan oyuncu, bu sezon toplamda 9 gol ve 4 asist kaydetti.

Ligde gelecek hafta Antalyaspor-Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor-Gaziantep FK maçları oynanacak.