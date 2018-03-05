Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2

Spor Toto Süper Lig’de 24. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Trabzonspor’a konuk oldu. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren dev karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı ve oldukça kritik bir galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar puanını 47’ye yükseltirken Trabzonspor 36 puanda kaldı.

Büyük bölümü oldukça düşük tempolu geçen maçta Beşiktaş, 71’de Alvaro Negredo’nun pasında Ryan Babel’in boş ağlara gönderdiği topla 1-0 öne geçti. 78’de sahneye yine Negredo-Babel ikilisi çıktı. İkilinin verkaç yaptığı pozisyonda Babel, Onur Kıvrak’la karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi: 2-0. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 2-0 s0na erdi.

ÇALIMBAY VE GÜNEŞ’TEN İKİŞER DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısında kadroda iki değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, ligin 23´üncü haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11´inden farklı olarak kart cezalısı Burak´ın yerine forvet hattında N´Doye´a, savunmada ise Uğur´un yerine Hubocan´a forma şansı verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise ligde son oynadıkları Fenerbahçe maçından farklı olarak Trabzonspor karşısında iki değişikliğe gitti. Güneş kırmızı kart cezalısı Quaresma ile Vida´nın yokluğunda 11´de Lens ile Talisca´ya görev verdi. Siyah-beyazlılarda ayrıca sakatlığı bulunan Pepe de kadroda yer almadı.