Trabzonspor - Beşiktaş maçı için taraftar kararı verildi

Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nun kararıyla, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağı açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarlarının stada alınmama kararı verildi.

TSYD Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Trabzonspor'un ev sahibi olduğu karşılaşmada, Beşiktaş taraftarlarının stadyuma girişine izin verilmemesi yönünde bir talepte bulunduğu öğrenildi.

Bu talep, güvenlik endişeleri gerekçesiyle kabul edildi ve siyah-beyazlı taraftarların stada alınmaması uygun görüldü. Bu kararla birlikte maç günü Papara Park'ta sadece Trabzonspor taraftarları yer alacak.

Öte yandan karşılaşmada 1500'ü resmi 750'si özel güvenlik olmak üzere toplam 2250 personel görev yapacak.