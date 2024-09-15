Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün saat 20.00'de Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Zorlu mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Turgut Doman olacak.
Müsabakanın VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. AVAR'da Kerem Ersoy eşlik edecek.
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