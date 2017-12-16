Trabzonspor - Bursaspor: 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Bursaspor’u konuk etti.

Özellikle son bölümü muhteşem bir mücadeleye sahne olan ancak karşılaşmayı ev sahibi 1-0’lık skorla kazanmayı başardı.

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golü 51’de Yusuf Yazıcı muhteşem bir vuruşla kaydetti. Bu sonuçla Trabzonspor galibiyet serisini beş maça, yenilmezlik serisini ise 7 maça çıkardı. Fırtına bu yedi maçta 6 galibiyet elde ederken bir kez berabere kaldı.

Bursaspor ise geçen hafta evinde Fenerbahçe’ye 1-0 yenildikten sonra deplasmanda Trabzonspor’a da aynı skorla mağlup oldu. Paul Le Guen yönetiminde 7 maçlık bir yenilmezlik serisi yaşayan konuk ekip üst üste ikinci kez yenildi.

Ev sahibi, maç fazlasıyla 28 puanla dördüncü sıraya yükselirken Bursaspor ise 24 puanla 8. sırada kaldı.

-MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI-

MS' Trabzonspor, ligin 16. haftasında Bursaspor'u Yusuf Yazıcı'nın golüyle mağlup ederek kritik üç puanın sahibi oluyor.

90'Maçın son hamlesi Rıza Çalımbay'dan geliyor. Trabzonspor takımında Hugo Rodallega oyuna giriyor Abdülkadir Ömür oyundan çıkıyor.

90'Ani gelişen Trabzonspor atağında Matus Bero'nun pasıyla rakip yarı alanda hareketlenen Burak Yılmaz rakibinden sıyrılıp topu sağına çekiyor. Ceza sahasına girmeden vuruyor fakat top üstten auta gidiyor.

90'Maçın sonuna eklenen oynanmamış süre en az 4 dakika.

90'Olcay Şahan'ın bıraktığı topta Burak Yılmaz ceza sahasına giriyor, sol ayağıyla yerden vuruyor fakat top yandan auta gidiyor.

88'Bursaspor takımında son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sinan Bakış oyuna dahil olurken Dzon Delarge saha kenarına gelen isim.

86'Pablo Batalla'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen topu Trabzonspor savunması karşılamayı başarıyor.

85'Trabzonspor takımında ikinci değişiklik gerçekleşiyor. Matus Bero oyuna girerken çıkan oyuncu Yusuf Yazıcı oluyor.

80'Uğur Demirok, Dzon Delarge'a yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor ve haftaya cezalı duruma düşüyor.

77'Okay Yokuşlu ile girdiği şık paslaşmadan sonra topu önüne alan Yusuf Yazıcı önündeki boş alanı kullanıyor. Ceza sahasına girmeden sol ayağıyla plase vuruyor ancak top yan direkten geri geliyor.

75'Juraj Kucka'nın kafayla indirdiği topla buluşan Yusuf Yazıcı sol ayağıyla vuruyor fakat top direğin hemen yanından auta gidiyor.

74'Bursaspor takımında ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Kofi Amoako Atta oyuna girerken Merter Yüce oyundan çıkıyor.

74'Ertuğrul Ersoy, Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

65'Sağ kanattan Joao Pereira'nın kullandığı taç atışında savunma topu karşılıyor. Dönen topa ceza sahası dışından gelişine vuran Juraj Kucka topu auta gidiyor.

61'Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Barış Yardımcı son çizgiye inerek yerden içeri çeviriyor fakat savunma araya girerek tehlikeyi savuşturuyor.

59'Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Emmanuel Mas sol ayağıyla dar açıdan çok sert vuruyor ve top direkten geri geliyor.

58'Bursaspor takımında ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Kubilay Kanatsızkuş oyuna girerken Furkan Soyalp oyundan alınıyor.

51'Joao Pereira, golde asisti yapan oyuncu oluyor.

51'GOOOLLL!!! Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ile 1-0 öne geçiyor. Joao Pereira'dan aldığı top sonrasında sağ kanatta hareketlenen Yusuf Yazıcı ceza sahasına girmeden sol ayağıyla çok güzel vuruyor ve top kaleci Harun Tekin'in bakışları arasında filelerle buluşuyor.

49'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf Yazıcı'nın ortasında Uğur Demirok arka direkte kafayı vuruyor ve top yandan auta gidiyor.

46'Hakem Halis Özkahya ikinci yarıyı başlatan düdüğü çalıyor. İkinci yarıya Bursaspor başlıyor.

45'Hakem Halis Özkahya ilk yarının bittiğini belirten düdüğü çalıyor. İlk yarıda gol yok.

45'İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave ediliyor.

43'Sol kanattan Dame N'Doye'un ortasında penaltı noktasına gelen topu Burak Yılmaz'dan önce savunmada William Troost-Ekong kafayla karşılıyor ve tehlikeyi uzaklaştırıyor.

39'Joao Pereira'nın ara pasında Burak Yılmaz bir kez daha ofsayta yakalanıyor.

38'Ceza yayının gerisinde topu göğsüyle kontrol eden Burak Yılmaz sol ayağıyla vuruyor fakat top üstten auta gidiyor.

37'Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı kornerde altıpasa gelen topu kaleci Harun Tekin yumruklamayı başarıyor.

36'Orta yuvarlakta kazanılan top sonrasında gelişen Trabzonspor atağında Dame N'Doye ceza sahasına girmeden vuruyor fakat savunmadan seken top kornere çıkıyor.

34'Sağ çaprazdan Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta Uğur Demirok kafayı vuruyor ancak top üstten auta gidiyor.

32'Yusuf Yazıcı'nın ceza yayının içinden verdiği pas sonrasında Burak Yılmaz ofsayta yakalanıyor.

29'Bursaspor savunmasının büyük hatasında topla buluşan Burak Yılmaz, ceza sahasına giriyor. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda sıyrılmak istiyor fakat kaleci Harun Tekin zamanında müdahale ediyor ve top en son Burak Yılmaz'a çarparak auta çıkıyor.

26'Maçtaki ilk sarı kart Tomas Hubocan'a çıkıyor. Tomas Hubocan, rakibi Barış Yardımcı'ya yaptığı sert faul nedeniyle sarı kart görüyor.

15'Yusuf Yazıcı'dan aldığı pasla sağ kanatta hareketlenen Joao Pereira ceza sahasına ortalıyor, arka direkte bulunan Juraj Kucka'nın şutunda top kaleci Harun Tekin'de kalıyor.

14'Orta yuvarlakta topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın ara pasında Burak Yılmaz ofsayta yakalanıyor.

13'Sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında Bogdan Stancu ceza sahası içinde Dzon Delarge ile topu buluşturuyor. Dzon Delarge'ın vuruşunda savunmadan seken top kornere çıkıyor.

10'Okay Yokuşlu'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz için ofsayt bayrağı kalkıyor.

9'Kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Burak Yılmaz geçiyor. Burak Yılmaz'ın sert şutunda top az farkla auta gidiyor.

7'Maçın ilk dakikalarında her iki takım da pozisyona girmekte zorlanıyor.

3'Maçtaki ilk köşe vuruşunu Bursaspor kullanıyor. Furkan Soyalp'in yerden ceza sahasına gönderdiği topu savunmada Tomas Hubocan karşılamayı başarıyor.

1'Hakem Halis Özkahya işaretini veriyor ve maç Trabzonsporlu oyuncuların vuruşuyla başlıyor.

İşte 11’ler:

Trabzonspor: Onur, Tomas, Uğur, Mas, Pereira, Okay, Kucka, Yusuf, N’Doye, Abdülkadir, Burak

Bursaspor: Harun, Titi, Ekong, Ertuğrul, Badu, Yusuf, Barış, Furkan, Batalla, Delarge, Stancu