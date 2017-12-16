  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 16 Aralık 2017 19:08

Trabzonspor - Bursaspor / Maç öncesi

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı kritik Trabzonspor Bursaspor maçıyla devam ediyor.

Trabzonspor - Bursaspor / Maç öncesi
A+ A-

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, zirve yarışını yakından etkileyecek zorlu karşılaşmada Bursaspor’u konuk ediyor. 

Son sekiz maçta yalnızca bir kez (geçen hafta konuğu Fenerbahçe karşısında 0-1) mağlup olan Bursaspor, olumlu gidişata alacağı puan veya puanlarla devam etmek istiyor. Trabzonspor ise son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle Rıza Çalımbay döneminin keyfini çıkarıyor. Bordo-mavililer zirve tırmanışını sürdürmenin peşinde.

İşte 11’ler:

Trabzonspor: Onur, Tomas, Uğur, Mas, Pereira, Okay, Kucka, Yusuf, N’Doye, Abdülkadir, Burak

Bursaspor: Harun, Titi, Ekong, Ertuğrul, Badu, Yusuf, Barış, Furkan, Batalla, Delarge, Stancu

bursaspor , spor haberleri , trabzonspor , son dakika spor haberleri , spor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM