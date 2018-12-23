Trabzonspor durdurulamıyor!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasındaki Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 24. ve 68. dakikalarda bordo-mavili ekibin gelecek umudu Abdülkadir Ömür , 79. dakikada Hugo Rodallega ve 90+3. dakikada Nwakaeme'den geldi. Trabzonspor'un yükselen yıldız adayı Abdülkadir, bu sezon ilk gollerini atarken, Süper Lig'de 2 gol birden atan en genç oyuncu oldu (19 yıl, 5 ay, 28 gün). Öte yandan Rodallega da bu sezon 9. golünü kaydederken, içeride oynadığı maçlarda 7. kez ağları sarsmayı başardı. Rizespor'un tek sayısını ise 84. dakikada Umar Aminu kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor son 5 maçta 4. galibiyetini aldı ve yenilmezlik serisini de 5 maça taşıyarak 29 puan ile 2. sıraya yükseldi. Ligin dibindeki Rizespor ise 4 maçlık beraberlik serisinin ardından mağlubiyet yaşadı ve 12 puanla ilk yarıyı tamamladı.

Süper Lig'in 2. yarısındaki ilk haftada Trabzonspor evinde Başakşehir ile karşılaşacakken, Rizespor ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7.dakikada Saudio'nun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Boldrin'in vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

25.dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağından Novak topla birlikte ceza sahası içine girdi. Savunmanın müdahalesiyle Novak'tan seken top Abdulkadir Ömür'ün önüne düştü. Düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

34.dakikada ceza sahası yayı üzerinde Aminu'nun vuruşunda topu kaleci Uğurcan Çakır kornere çıkardı.

42.dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İkinci yarı

53. dakikada Samudio'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Vedat Murigi'nin vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan'da kaldı.

68. dakikada Trabzonspor, sol kanattan kullandığı kornerde kafalardan seken top ceza yayı üzerinde bulunan Abdulkadir Ömür'ün önüne düştü. Bu oyuncunun ayağının içiyle vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak kalecinin sağından ağalarla buluştu. 2-0

79. dakikada ceza sahası içinde Yusuf Yazıcı, pasını Nwakaeme'ye çıkardı. Nwakaeme ise yanındaki Rodallega'yı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 3-0

84. dakikada Vedat Murigi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aminu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın bacaklarının arasından ağalarla buluşturdu. 3-1

90+2. dakikada Ekuban'ın pasında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Nwakaeme yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 4-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Alex Taşcıoğlu xx

Trabzonspor: Uğurcan xxx, Kamil Ahmet Çörekçi xxx, Hüseyin Türkmen xxx, Mejad Hosseini xxx, Novak xxx, Onazi xx (Kucka dk. 32 x), Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür xxx (Abdulkadir Parmak dk. 88 ?), Amiri xx (Ekuban dk. 78 x), Nwakaeme xxx, Rodallega xxx

Çaykur Rizespor: Gökhan x (Samir Ujkani dk. 46 x) , Orhan x (Robin Yalçın dk. 78 x), Brabec x, Saadene x, Mehmet Uslu x, Petrucci x, Abdullah Durak x (Mustafa Saymak dk. 46 x), Aminu x, Boldrin x, Samudio x, Vedat Murigi x

Goller: Abdulkadir Ömür (dk. 25 ve 68), Rodallega (dk. 79), Nwakaeme (dk. 90+2) (Trabzonspor), Aminu (dk. 84) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Mustafa Saymak, Boldrin (Çaykur Rizespor), Ekuban, Kucka, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, sahaya 3 zorunlu değişiklik yaparak çıktı.

Geçen hafta Beşiktaş maçında sakatlanan Arjantinli oyuncu Jose Sosa, Senegalli futbolcu Zargo Toure ile kart cezalısı konumuna düşen Portekizli Joao Pereira, Çaykur Rizespor maçında forma giyemedi.

Teknik direktör Ünal Karaman, Toure'nin yerine İranlı futbolcu Majid Hosseini'ye, Pereira'nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye, Sosa'nın yokluğunda da bir diğer İranlı oyuncu Vahid Amiri'ye görev verdi.

Kamil Ahmet ilk kez

Trabzonspor'da geçen sezon ligin 30. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan ve sezon öncesi de aynı sakatlığı nükseden Kamil Ahmet Çörekçi, 20 hafta sonra formasına kavuştu.

Bu sezon sadece 2 Türkiye Kupası maçında görev yapan sağ bek oyuncusu, Pereira'nın yokluğunda bu sezon ilk kez ligde forma şansı buldu.

İranlılar 11'de

Trabzonspor'da Vahid Amiri ligde 7 hafta, Majid Hosseni de 4 hafta aradan sonra 11'de sahaya çıktı.

Amiri, 9. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, Hosseni ise 12. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçından sonra 11'de forma şansı buldu.

Yusuf Yazıcı, sahaya kaptan olarak çıktı

Trabzonspor'da Sosa ve Pereira'nın yokluğunda genç oyuncu Yusuf Yazıcı, sahaya kaptan olarak çıktı.

Trabzonspor'da 2015-2016 sezonunda ilk kez A takıma yükselen ve daha sonra A Milli Futbol Takımı forması giyme başarısı gösteren 21 yaşındaki genç oyuncu, kaptanlık pazubendını ilk kez koluna taktı.

Taraftar ilgisi

Trabzonspor taraftarları zirve yarışı yapan takımlarını, Çaykur Rizespor maçında yalnız bırakmadı.

Medical Park Stadı'nın büyük bölümü dolarken, konuk takım taraftarları da kendilerine ayrılan yerden takımlarını destekledi.

Şehit Rize Emniyet Müdürü Verdi unutulmadı

Rize'de, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için maç öncesi tüm tribünlerde pankart açıldı.

Verdi'nin fotoğrafının yer aldığı büyük pankartta ise "Mekanın cennet olsun güzel insan seni unutmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Trabzonsporlu futbolcular da İstiklal Marşı'nı Türk bayrağına ve şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için açılan pankarta dönerek okudu.

Maç öncesi dostluk yemeği

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, karşılaşma öncesi Çaykur Rizespor yönetimine yemek verdi.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a günün anısına hediyeler verirken her iki kulübün yöneticileri birbirlerine maç öncesi başarılar diledi.

