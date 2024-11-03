Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftası heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. 3 Kasım Pazar saat 19.00’da başlayacak dev mücadelede, Trabzonspor evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.



Dev maçta VAR olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.