Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı izle | TS - FB canlı yayın | Trabzon - Fener canlı maç izle

Süper Lig'in 20. haftasında gözler Trabzonspor - Fenerbahçe maçına dikildi. Ligde 37 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe, 35 puanla 4. sırada bulunan Trabzonspor'a konuk olacak. Şampiyonluk planları yapan Erzun Yanal, zorlu Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Trabzonspor ise taraftarı önünde sarı lacivertlileri mağlup etmenin planlarını yapıyor. İki takımın taraftarları da bu kritik maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca bu maçı beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi Mynet.com'dan canlı anlatımını takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Medical Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı izlenebilecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Ndiaye, Yusuf Sarı, Sturridge ve Sörloth

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muric

TRABZONSPOR BİR İLK PEŞİNDE

Geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması Elazığ bölgesindeki deprem nedeniyle ertelenen Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 4 maçtan üst üste galibiyetle ayrılmış olacak.

Ligin 16. haftasında deplasmanda İttifak Holding Kayserispor’u 1-0, ligin 17. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor’u 6-2 yenen bordo-mavililer, ikinci yarının ilk haftasında evinde Kasımpaşa’yı 6-0 gibi farklı bir sonuçla geçmişti. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe’yi mağlup ederek hem bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmak hem de 1 maç eksiğine rağmen zirve yarışında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe’de Trabzonspor karşısında tek futbolcu dışında eksiği bulunmuyor. Son antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor karşısında da forma giyemeyecek. Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette ise görev verilmesi durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıkabilecek. Öte yandan Fenerbahçe’de üç futbolcu gelecek hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Vedat Muric ve Luiz Gustavo, Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

DEV MAÇTA GÖZLER GOLCÜLERDE

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmada gözleri iki takımın golcüleri Sörloth ve Muriqi’nin üzerinde olacak. Ayrıca bordo-mavililer Sörloth’un, sarı-lacivertliler de Muriqi’nin gol attığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi. Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu müsabakada yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Hem Hüseyin Çimşir hem de Ersun Yanal’ın saha kenarında büyük bir taktik savaş vereceği mücadelede gözler ligin formda golcüler Aleksander Sörloth ve Vedat Muriqi'in üzerinde olacak.

Sonucu merakla beklenen Trabzonspor – Fenerbahçe müsabakasında gol krallığı yarışı veren Sörloth ve Muriqi’nin ortaya koyacakları performanslar da merakla bekleniyor. Bordo-mavililerin Norveçli golcüsü, krallık yarışında 15 golle ilk sırada yer alırken, sarı-lacivertlilerin başarılı forveti ise 12 golle Sörloth’u takip ediyor.

TRABZONSPOR SÖRLOTH GOL ATTIĞI MAÇLARI KAYBETMEDİ

Bu önemli karşılaşma öncesi iki oyuncunun da ön plana çıkan özelliklerinin başında gol attıkları maçlarda takımlarının kaybetmemesi geliyor. Sörloth, ligde 12 maçta 15 gol kaydetti. Norveçli, 5 de asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 35 puanın 28’ine katkı sağladı. 24 yaşındaki santrforun skor ürettiği mücadelelerde bordo-mavililer yenilgi yüzü görmedi.

FENERBAHÇE MURİQİ İLE KAZANIYOR

Fenerbahçe’nin sezon başında Rizespor’dan transfer ettiği Murigi, bu sezon Süper Lig’de görev aldığı 18 maçın 10’unda rakip ağları 12 defa sarstı. 4 de asist yapan tecrübeli futbolcu, elde edilen 37 puanın 31’ine imzasını attı. Ayrıca Sörloth gibi Kosovalı oyuncunun da gol attığı maçlarda Kanarya mağlup olmadı.

Sörloth ve Muriqi iç sahada daha çok atıyor Trabzonspor’un forveti Alexander Sörloth, ligdeki 15 golün 9’unu Medical Park Stadyumu’nda oynanan maçlarda atarken, 6 golü ise deplasmanda kaydetti. Vedat Murigi de 12 golün 9’una Kadıköy’de imza attı. 3 gol ise deplasmanda oynanan maçlarda geldi.

YENİ TRANSFERLER FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAKLAR MI?

3 transferi bünyesine katan ve imza töreni düzenleyen Bordo Mavililer de yeni transferlerin Fenerbahçe mücadesinde forma giyip giymeyeceği büyük merak konusu haline geldi.

GUİLHERME KADRODA

Edinilen bilgilere göre yeni transferlerden Da Costa ve Manoel Messias’ın forma giymesi beklenmezken Guilherme’nin kadroda olacağı öğrenildi. Guilherme’nin kısa süre de olsa forma giymesi bekleniyor.

