Trabzonspor - Fenerbahçe maçı seyirci kararı verildi
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Trendyol Süper Lig’in 11.haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maça Fenerbahçe taraftarları alınmayacak.
Trendyol Süper Lig’in 11.haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe 3 Kasım Pazar günü saat 19.00’da Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Zorlu müsabaka öncesi Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nun kararına göre Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasına sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak.
İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine sarı-lacivertli taraftarların alınmaması uygun görüldü. Misafir takım tribünün biletlerinin de ev sahibi takım taraftarlarına satışına karar verildi. Karşılaşmada yaklaşık 3 bin 500 personelin görev alacağı öğrenildi.
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