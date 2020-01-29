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  5. 29 Ocak 2020 12:41

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'de 20. haftada oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek
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Ayrıntılar geliyor...Süper Lig'de 20. haftada oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

SÜPER LİG'DE 20. HAFTA HAKEMLERİ:

Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

Başakşehir - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

Ç.Rizespor - Beşiktaş: Ümit Öztürk

Galatasaray - Kayserispor: Zorbay Küçük

Antalyaspor - Konyaspor: Halis Özkahya

Ankaragücü - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

Gaziantep FK - Sivasspor: Arda Kardeşler

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

Denizlispor - Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu

TFF, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek ve Bahattin Şimşek'e bu hafta Süper Lig'de görev vermedi.

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