Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2 golle geçti

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan dev maçta Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

2022 Dünya Kupası’nın tamamlanmasının ardından Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oldu.

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile Jorge Jesus’un ekibi Fenerbahçe, hakem Halil Umut Meler yönetiminde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Trabzonspor iki golle kazandı

Mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+10'da Trezeguet attı.

Crespo kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, 57. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trabzonspor 29 puana yükseldi

2 maçlık hasretin ardından galibiyete ulaşan Trabzonspor puanını 26’ya yükseltti. Galibiyet hasreti 2 maça çıkan Fenerbahçe ise 29 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük’le karşılaşacak. Fenerbahçe ise evinde Hatayspor’u konuk edecek.