Trabzonspor - Galatasaray: 4-0

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederken sarı kırmızılılara ilk puan kaybını yaşattılar.

Trabzonspor'da geçen hafta 2-2 berabere kalınan MKE Ankaragücü maçı 11'ine göre iki zorunlu değişiklik yapıldı. Bordo-mavili takımda hafta içi antrenmanda sakatlanan Senegalli futbolcu Zargo Toure'nin yerine stoperde Mustafa Akbaş, görev yaptı. Bordo mavililer sahaya Onur, M.Akbaş, Majid, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, Yusuf, Olcay, Tony, Hugo Rodallega 11 ile çıktı.

Galatasaray'da ise teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta 6-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçı 11'ini bozmadı. Sarı kırmızılılar sahaya Muslera, Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Emre, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Sinan, Eren 11 ile çıktı. Galatasaray'ın Stoke City takımından kiraladığı eski oyuncusu Badou Ndiaye ise 222 gün sonra takımda yer buldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan tarafa ev sahibi Trabzonspor oldu. Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Onazi attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Bordo Mavililer golden sonra rakip kalede baskısını arttırdı ve 25. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı. Sosa'nın pasında ceza sahasına hareketlenen Yusuf Yazıcı topu yeni transfer Nwakaeme'ye çıkardı. Nijeryalı golcünün vuruşu Ahmet Çalık'ın ayakalarına çarptı ve Muslera'yı kontrpiyede bırakarak filelerle buluştu.

Galatasaray'da Belhanda 30. dakikada Yusuf Yazıcı'ya yaptığı faul sonrası maçın hakemi Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.

İlk yarıda son sözü 45+2'de 2. golün sahibi Nwakaeme söylerken Trabzonspor soyunma odasına 3-0'lık üstünlük ile gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısı ise ilk yarıya oranla daha dengeli geçerken iki takım da oyunu orta sahada kabul etti. Maçta son sözü 90+3'te Caleb Ekuban söylerken Trabzonspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla bordo mavililier 7 puanla 5. sıraya yükseldi. Ligdeki ilk puan kaybını yaşayan sarı kırmızılılarda 9 puan ve maç fazlasıyla ilk sırada yer aldı.