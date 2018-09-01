Trabzonspor - Galatasaray / Maç öncesi

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray Medical Park Stadı’nda kozlarını paylaşıyor.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 2018-2019 sezonuna 3’te 3 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, 9 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Trabzon’daki son 4 sınavında sadece bir kez kazanabilen sarı-kırmızılılar şeytanın bacağını kırmak istiyor.

İLK 11’LER:

Trabzonspor: Onur, Pereira, Hosseini, M. Akbaş, Novak, Onazi, Yusuf, Sosa, Olcay, Nwakaeme, Rodallega

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Maicon, Yuto Nagatomo, Emre Akbaba, Fernando, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok