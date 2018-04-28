Trabzonspor geriden geldi !

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor evinde Trabzonspor'u ağırladı. Saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda başlayan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım düdük çaldı.

Maç, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Antalyaspor, Emre Güral'ın 5. dakikada attığı golle öne geçmesine rağmen, Burak Yılmaz'ın 39. dakikadaki penaltı golüne ve Yusuf Yazıcı'nın 61. dakikadaki golüne engel olamadı ve mücadeleden yenik ayrıldı. Bu sonuçla puanını 49'a çıkaran Trabzonspor Avrupa umutlarını sürdürdü. Antalyaspor ise 35 puanda kalarak düşme hattından uzaklaşamadı.