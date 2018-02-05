Trabzonspor - Göztepe: 0-0

Spor Toto Süper Lig’de 3 haftadır kazanamayan Göztepe ve Trabzonspor’un 20. haftadaki mücadelesi 0-0’lık beraberlikle sona erdi. Ligde oynadığı son 3 maçında sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, evinde ağırladığı Göztepe’nin kalecisi Beto’yu geçmeyi başaramadı.

İlk yarıda çok net pozisyonlar yakalayan bordo mavili ekip, kaleci Beto’nun başarılı kurtarışları karşısında çaresiz kalırken, tecrübeli file bekçisi 90+2’de Okay Yokuşlu’nun kafa vuruşunu inanılmaz bir refleksle kurtardı ve gole izin vermedi.

İzmir temsilcisi Göztepe de nadiren yakaladığı gol fırsatlarını cömertçe harcadı. Göztepe’nin yeni transferi Demba Ba, ikinci yarıda oyuna girerken 0-0’lık beraberlik sonrası iki takımın puanı 32 oldu.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşırken Göztepe sahasında Osmanlıspor’u ağırlayacak.

ÇALIMBAY´DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe karşısında ligin 19´uncu haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynadıkları maçın 11´inden farklı olarak 4 değişikliğe gitti. Kadroda önemli değişimler yapan deneyimli teknik adam, cezalı olan Pereira´nın yerine Novak´a, sakat olan Burak´ın yerine Rodallega´ya, Durica´nın yerine kart cezasını tamamlayan Hubocan´a ve Yusuf´un yerine Sosa´ya ilk 11´de görev verdi.

SOSA 10 MAÇ SONRA İLK 11´DE

Trabzonspor´da Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, ligde 10 maç aradan sonra ilk 11´de sahaya çıktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, son olarak Süper Lig´in 9´uncu haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk 11´de forma şansı verdiği deneyimli oyuncuyu Göztepe karşısında 11´de sahaya sürdü.