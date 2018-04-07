Trabzonspor - Kayserispor: 4-0

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Kayserisporkarşılaştı. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-0 kazandı.

Trabzonspor'un golleri 53. dakikada Abdülkadir Ömür, 62. dakikada Yusuf Yazıcı ve 66 ile 76. dakikalarda Burak Yılmaz'dan geldi.



Bu sonuçla Trabzonspor 45 puana yükselerek 5. sırada yer aldı ve Avrupa Kupalarına katılma yolunda avantaj elde etti. Kötü gidişatını sürdüren Kayserispor ise 41 puanla 7. sırada kaldı.

Ligin 29. haftasında Trabzonspor deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşırken Kayserispor evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.