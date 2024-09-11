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Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy'dan kötü haber

Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy'dan kötü haber
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Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, milli oyuncu Semih Kılıçsoy takımla birlikte çalışmalara başladı.

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına salı günü yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlılarda Milli takım kampında sakatlanan Semih Kılıçsoy dünkü çalışmalara katılamamıştı. Ancak Semih Kılıçsoy bugün yapılan antrenmanda yer aldı.

Semih Kılıçsoy'un daha önce kasık ağrısı olduğu milli takımda açıklanmıştı. 

 

Takımla birlikte antrenman yapan Semih Kılıçsoy’un Pazar günü saat 20.00’de Papara Park’ta oynanacak olan mücadelede yer alacağı öğrenildi.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Trabzonspor semih kılıçsoy antrenman
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