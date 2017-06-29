Trabzonspor Medel için Inter'le 5 milyon euroya anlaştı

Geçen sezonun ikinci yarısında yaptığı çıkışla taraftarlarına umut veren Trabzonspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kamil Çörekçi ve Bongonda'yı renklerine katan Bordo Mavililer, Inter'in Şilili yıldızı Gary Medel konusunda da sona yaklaştı.

İtalyan basınının iddiasına göre; Trabzonspor'un Gary Medel için kulübü Inter'e yaptığı 5 milyon Euro'luk teklif, İtalyan ekibi tarafından kabul edildi. 29 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlayan Trabzonspor'un ise oyuncuya yıllık 2,5 milyon Euro önerdiği belirtildi. Boca Juniors'la da temas halinde olan ve şu an milli takımla birlikte Konfederasyon Kupası'nda yer alan Medel'in, gelecek Cuma gününe kadar kararını bildireceği öğrenildi.

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