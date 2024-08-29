Trabzonspor, Muhammed Cham transferini resmen açıkladı

Trabzonspor, Muhammed Cham ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Fransa ekiplerinden Clermont forması giyen Muhammed Cham ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavili ekipten KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Muhammed Cham'ın kulübümüze kesin transferi konusunda Clermont ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 1 milyon 375 bin Euro kazanacak. Gelecek 3 yılda 1 milyon 275 bin Euro kazanacak Avusturyalı futbolcunun 1 yıllık opsiyonun kullanılması halinde kazancı ise 1 milyon 400 bin Euro olacak.

FINDIKLI KLİPLE HOŞ GELDİN

Öte yandan bordo mavili kulüp, Muhammed Cham'ın da oynadığı video klibi sosyal medya hesaplarından “Beni seveni ben de severim. Yeni evine hoş geldin Muhammed Cham 17” notuyla paylaştı. Klipte, bahçede fındık hasat edip, takayla açıldığı denizde balık avlayan Cham'ın “Fındığı bitirmek için beni beklediniz” demesi ilgi çekti.