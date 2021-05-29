Trabzonspor şeritli otobüse Galatasaray engeli
Türk Telekom Stadı'na girmek isteyen kamyonların, Trabzonspor amblemini taşıdığı için içeri alınmadığı iddia edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Galatasaray'ın stadı Türk Telekom Stadyumu'na girmek isteyen kamyonların içeri alınmadığı ifade edildi.
Görüntülerde, kamyonların Trabzonspor logosu taşıdığı için içeri alınmadığı iddia edildi.
Paylaşılan videoda, kamyonların stat müdürü ve güvenliğin kamyonları içeri almadığı belirtildi.
Kamyonların, stat girişinde beklediği görüldü.
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