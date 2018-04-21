Trabzonspor - Sivasspor: 0-2

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Demir Grup Sivasspor’a 2-0 mağlup oldu. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde gülen taraf konuk ekip oldu. Demir Grup Sivasspor’un gollerini ilk yarının uzatma dakikalarında Hakan Arslan ve maçın uzatma dakikalarında Kone’den geldi.

Geçtiğimiz hafta Osmanlıspor karşısında iki kez iki farklı öne geçmesine rağmen berberliğe razı olan Trabzonspor, bu kez de sahasında Demir Grup Sivasspor’a mağlup oldu.

Trabzonspor, Kayserispor’un yenildiği haftada Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük bir avantajı tepti. Demir Grup Sivasspor ise Avrupa kupaları yolunda umudunu arttırdı.