Advertisement Advertisement
CANLI MAÇ ALANYASPOR - GALATASARAY / MAÇTA MÜTHİŞ MÜCADELE !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 21 Nisan 2018 18:08

Trabzonspor - Sivasspor: 0-2

Trabzonspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Osmanlıspor karşısında yaşadığı puan kaybının ardından bu kez de Sivasspor'a takıldı. Trabzonspor, sahasında konuk ettiği rakibine 2-0 mağlup oldu.

Trabzonspor - Sivasspor: 0-2
A+ A-

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Demir Grup Sivasspor’a 2-0 mağlup oldu. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen iki takımın mücadelesinde gülen taraf konuk ekip oldu. Demir Grup Sivasspor’un gollerini ilk yarının uzatma dakikalarında Hakan Arslan ve maçın uzatma dakikalarında Kone’den geldi.

Geçtiğimiz hafta Osmanlıspor karşısında iki kez iki farklı öne geçmesine rağmen berberliğe razı olan Trabzonspor, bu kez de sahasında Demir Grup Sivasspor’a mağlup oldu.

Trabzonspor, Kayserispor’un yenildiği haftada Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük bir avantajı tepti. Demir Grup Sivasspor ise Avrupa kupaları yolunda umudunu arttırdı.

Trabzonspor , Süper lig , Sivasspor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM