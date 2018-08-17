Trabzonspor - Sivasspor: 3-1

Spor Toto Süper Lig'e Medipol Başakşehirdeplasmanında aldığı yenilgiyle başlayanTrabzonspor, ligin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u3-1 mağlup etti.

Mücadeleye fırtına gibi başlayan Bordo Mavililer, 7'nci dakikada Olcay Şahan ve 14'te de Hugo Rodallega'nın penaltıdan attığı golle skoru bir anda 2-0'a getirdi.

Oyunu tamamı ile rakip yarı alana yıkan Fırtına, 27'de bir kez daha sahneye çıkan Rodallega'yla 3-0'ı buldu. İlk yarıda duraklama dakikaları oynanırken Sivasspor'un Barcelona'dan kadrosuna kattığı Douglas muhteşem bir gol atarak ilk devrenin skorunu belirledi: 3-1

Karşılıklı ataklara sahne olan ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca Trabzonspor, ikinci haftada ligdeki ilk üç puanıyla tanıştı.