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  5. 17 Ağustos 2018 21:43

Trabzonspor - Sivasspor CANLI: 0-0

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Trabzonspor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor.

Trabzonspor - Sivasspor CANLI: 0-0
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3'Trabzonspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Olcay Şahan.

3'Olcay Şahan, Douglas tarafından faulle durduruluyor. Trabzonspor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

2'Arouna Kone penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Spor Toto Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaşıyor.

Medical Park Stadı’nda saat 21.45’te başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Bordo-mavili takımda Vahid Amiri ile Kamil Ahmet Çörekçi sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.

Sakatlığı bulunan golcü futbolcu Burak Yılmaz da ilk 11’de forma şansı bulamadı.

İLK 11’LER;

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Onazi, Ibanez, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Rodallega

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Medjani, Uğur, Ziya, Emre, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka, Robinho, Kone

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