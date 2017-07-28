Trabzonspor, Sosa transferini bitirdi

Trabzonspor taraftarı Juraj Kucka transferinden sonra yeni bombalar için sabırsızlanıyordu... Bordo-Mavili Yönetim de 'Sabır' diyordu... Karadeniz Fırtınası'nın Başkanı Muharrem Usta, geçtiğimiz günlerde Rusya'ya giderek Spartak Moskova'nın Türk asıllı Alman futbolcusu Serdar Taşçı ile masaya oturdu ve anlaşma sağladı. 30 yaşındaki stoper için birkaç güne kadar resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Her fırsatta, stoper, 10 numara ve forvet alacağını açıklayan yönetim dana sonra soluğu İtalya'da aldı. Burada Milan'ın Arjantinli 10 numarası Jose Sosa ile görüştü. Trabzonspor'un bu transferde de ısrarcı olduğu öğrenildi.

TRANSFER 2 AĞUSTOS'A KADAR BiTECEK

Mılan'ı ikna eden Usta'nın Tangocu yıldızı yıllık alacağı ücret konusunda ikna etmesi bekleniyor. Trabzonspor Yönetiminin, kuruluş yıldönümü olan 2 Ağustos tarihine kadar Serdar Taşçı, Jose Sosa ve Burak Yılmaz transferlerini resmi olarak açıklaması bekleniyor. Sosyal medyadaki Bordo-Mavili taraftarlar da transferlerin bir an önce sonuçlanmasını bekliyor

İKİ SEZONDA 14 GOL, 23 ASİST

Arjantinli 10 numara Jose Sosa, Beşiktaş formasıyla iki sezonda 14 gol atarken 23 de asist yapmayı başarmıştı.

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