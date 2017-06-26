Trabzonspor Visca transferini bitiriyor !

Fenerbahçe’nin görüşmeleri yalanlamasının ardından eli güçlenen Fırtına, transferi bitirmeye hazırlanıyor.



Bordo-Mavililer’de transferler için süren Avrupa mesaisinin yanı sıra bir gelişme de Türkiye’de yaşanıyor. Trabzonspor’un çok ısrarcı olduğu, Başakşehirli Edin Visca konusunda Fırtına’nın eli güçlenmeye başladı.

Önceki gün Fenerbahçe’nin transferi yalanlamasının ardından gözünü Visca’ya çeviren Karadeniz ekibi, Avrupa’da gerçekleştirdiği çalışmalar sonrası Türkiye’ye gelerek bir imza da Bosna- Hersekli oyuncuya attırmayı planlıyor.

Adım adım Trabzon’a

27 yaşındaki oyuncu için bayram sonrası harekete geçecek olan Fırtına’nın, prensipte anlaştığı öğrenildi. Tarafların sonradan resmi olarak görüşüleceği bildirilirken, teknik direktör Ersun Yanal’ın da Castillo’nun yerine kadroda düşünebileceği kaydedildi. Yıldız oyuncu geride kalan sezonda çıktığı 43 maçta 10 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

AA