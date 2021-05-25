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Trabzonspor yaptığı iki transferi Türkiye'ye getirdi

Trabzonspor yaptığı iki transferi Türkiye'ye getirdi

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Gervinho ve Bruno Peres Türkiye'ye geldi. Her iki futbolcuda da, 1.5 milyon Euro olarak belirlenen tavan ücret aşılmayacağı öğrenildi.

Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Bordo-Mavililer, her konuda anlaştığı Roma'nın sağ beki Bruno Peres ve Parma'nın hücumcusu Gervinho'yu Türkiye'ye getirdi.

Bruno Peres ve Gervinho ile birlikte menajerleri George Gardi de Türkiye'ye geldi. Gardi, İtalya'dan Süper Lig'e gelen birçok futbolcunun da temsilciliğini üstleniyor.

Serie A'da son hafta karşılaşmalarının oynanmasının ardından süreci hızlandıran Trabzonspor'un yeni yıldızlarını taşıyan uçak İstanbul'a indi. 2 futbolcu önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından da imza töreni yapılacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılacağı törende Gervinho ile 2, Peres'le de 3 yıllık resmi mukavele imzalanacak.

TAVAN ÜCRET AŞILMIYOR
Her iki futbolcuda da, 1.5 milyon Euro olarak belirlenen tavan ücret aşılmayacak. Ancak bonservis maliyetleri bulunmadığı için bir miktar imza parası ödenecek. Gervinho ve Peres, resmen Trabzonsporlu olduktan sonra tatil için ülkeden ayrılacaklar. Bu ikili, 28 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon hazırlıklarında takıma katılacak..

Etiketler Trabzonspor trabzonspor transfer açıklama
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