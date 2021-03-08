Trabzonspor zirveden kopuyor! Sahasında üst üste ikinci mağlubiyet

Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, 3-1'lik skor ile sahasında üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Trabzon Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

66. dakikada Mustafa Pektemek, Alanya'yı öne geçirdi. Efecan Karaca'nın sağdan ortasında arka direkte Ceyhun Gülselam, topu kafayla Mustafa Pektemek'e çıkardı. Bu futbolcu da altıpas içinde kafa ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

7 dakika sonra Davidson farkı 2'ye yükseltti. Orta alandan aldığı top ile boş durumda soldan ceza alanına giren Davidson, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

80. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Nwakaeme'nin şutunda, top ceza alanı içinde Berkan İsmail Kutlu'nun eline çarparak kornere çıktı. Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyen Suat Arslanboğa, penaltı kararı verdi. Bakasetas, kullandığı penaltıyı gole çevirdi.

90+8. dakikada Davidson, 2. golünü kaydederek sonucu ilan etti.

Fenerbahçe'nin ardından Alanyaspor'a da yenilen Trabzonspor, evinde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Alanyaspor ise 4 maç aradan sonra 3 puana kavuştu.

Akdeniz ekibi puanını 46'ya yükseltirken, Trabzonspor 51 puanda kaldı. (SPOR SERVİSİ)