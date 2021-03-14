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  5. Trabzonspor zirveden kopuyor!BB Erzurumspor- Trabzonspor: 0-0

Trabzonspor zirveden kopuyor!BB Erzurumspor- Trabzonspor: 0-0

Geçen hafta Alanyaspor'a mağlup olan Bordo-Mavili takım 30. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir darbe aldı.

Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İki takımda sayısız gol fırsatından yararlanamayınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Erzurumspor'un ligde kazanamama serisi 5 maça yükseldi. Trabzonspor, son 4 maçından 4 puan çıkarabildi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 52'ye, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 27'ye yükseltti.

Bordo-Mavililer gelecek hafta iç sahada Ankaragücü ile karşılaşacak. Erzurumspor ise Antalyaspor deplasmanında puan arayacak.

Etiketler BB Erzurumspor Trabzonspor trabzonspor erzurumspor beraberlik
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