Trabzonspor'a son dakika darbesi !

Ünal Karaman yönetiminde ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında 3-1’le alan Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanında galibiyeti son 10 dakikada kaçırarak 1 puana razı oldu…

Osmanlı Stadı’nda yalnız bırakmayan taraftarının da desteğiyle maça hızlı başlayan bordo mavililer Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta Yusuf Yazıcı’nın arka direğe aşırdığı topta Novak’ın şık kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

İlk yarı bitmeden beraberliği yakalamak isteyen ev sahibi aradığını 43.dakikada buldu. Sağdan Erdem Özgenç’in ceza sahasına çıkardığı topta Ricardo Faty şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

İkinci yarıda son 10 dakikaya kadar net fırsatları harcayan Trabzonspor 80’de Rodallega ile yeniden öne geçti. Olcay Şahan’ın ortasında ceza sahasında yarım vole vuruşu yapan Hugo, takımını galibiyet için umutlandırdı: 2-1.

Maçtan kopmayan Ankaragücü puan için bastırdığı dakikalarda 90+1’de Mokhtar ile yeniden beraberliği yakaladı. Ceza sahasına yapılan ortada Onur Kıvrak’tan dönen topu iyi tamamlayan Mokhtar takımına 1 puanı hediye etti.

Bu sonucun ardından puanını 4’e çıkaran Trabzonspor 8, aynı puanla Ankaragücü ise 7.sırada yer aldı…