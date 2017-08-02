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  5. 02 Ağustos 2017 10:24

Trabzonspor'da Castillo sakatlandı

Trabzonspor'un Kolombiyalı yıldızı Fabian Castillo 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Trabzonspor'da Castillo sakatlandı
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Bordo-mavili takımın yurt dışı kampında iyi performans gösteren  oyuncuların başında yer alan Castillo'nun sağ arka adalesindeki sakatlığının ciddi olduğu belirtildi. Adalesinde gerilme olan futbolcunun 3-4 hafta sahalardan  uzak kalacağı, bu arada daha önce yaşadığı menisküs problemi nedeniyle de  ameliyatının planlandığı kaydedildi.

Heerenveen maçında 46. dakikada oyuna giren Castillo, 53. dakika  sakatlanmış ve sadece 7 dakika oyunda kalabilmişti.

Castillo'nun, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa  Elemeleri'nde eylül ayı başında Ukrayna ve Hırvatistan ile yapacağı maçlar  nedeniyle lige verilecek aradan sonra tam olarak hazır hale gelmesinin beklendiği öğrenildi.

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