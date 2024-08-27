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Trabzonspor'da iki ayrılık birden

Trabzonspor'da iki ayrılık birden
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Trabzonspor, Rayyan Baniya'yı İtalya Serie B ekiplerinden Palermo'ya sezon sonuna kadar kiralandığını, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas ile de yolların ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya’nın, Palermo FC’ye satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Palermo FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 450 bin Euro ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Palermo FC, Kulübümüze, 3 milyon 200 bin Euro tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Palermo FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 200 bin Euro ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 5’ini ödeyecektir" denildi.

Öte yandan Trabzonspor, Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas ile de yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre sözleşme karşılıklı feshedilirken, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği bildirildi.

 

DHA

Etiketler Trabzonspor Trabzonspor transfer kiralık Rayyan Baniya Taxiarchis Fountas
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