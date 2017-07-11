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  5. 11 Temmuz 2017 10:11

Trabzonspor'da stopere David Abraham

Serdar Taşçı işi olmayınca arayışa geçen geçen bordo-mavili ekip, aradığı stoperi Eintracht Frankfurt’ta buldu. 30 yaşındaki Abraham için 2 milyon euro teklif edilecek.

Trabzonspor'da stopere David Abraham
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Gary Medel ve Serdar Taşçı transferlerinde sıkıntıya giren Trabzonspor alternatif isimlere yöneldi. Bordomavili takım takviye planladığı stoper mevkisi için David Abraham'ı gündemine aldı. 30 yaşındaki futbolcu Eintracht Frankfurt'ta forma giyiyor.

YANAL DA ONAY VERDİ
2019'a kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacının uzun zamandır takip edildiği ve Ersun Yanal'ın da transferine tecrübesinden dolayı sıcak baktığı ifade edildi. Piyasa değeri 4 milyon euro olan David Abraham, geçen sezon Alman ekibinde 36 maçta 1 gol, 2 asist üretti.

KARİYERİ SAĞLAM
Oldukça deneyimli bir isim olan Abraham; Independiente, Gimnastic, Basel, Getafe ve Hoffenheim takımlarında forma giydi. Yönetimin, Abraham için 2 milyon euro'luk teklif sunacağı öğrenildi.

ABRAHAM KİMDİR?
D. Tarihi: 15 Temmuz 1986
D. Yeri: Arjantin
Boy: 1.88 / Kilo: 79
Pozisyon: Stoper
Kulübü: E. Frankfurt
Forma Numarası: 19.

Sabah

Trabzonspor , stoper , transfer , David Abraham