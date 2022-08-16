Trabzonspor'da sürpriz ayrılık

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için Kopenhag'ın konuğu olacak olan Trabzonspor'da karşılaşmaya saatler kala sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, bu akşam Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Kopenhag'ın konuğu olacak.

11 yıl aranın ardından Devler Ligi'nde gruplara kalmak isteyen bordo-mavili ekipte tarihi karşılaşmaya saatler kala sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Bir süredir Hollanda ekibi Ajax ile görüşme halinde olan Karadeniz ekibinin genç yeteneği Ahmetcan Kaplan'ın Hollanda temsilcisi ile sözleşme imzalamak için Trabzonspor'un Danimarka kampından ayrıldığı öğrenildi.

Karadeniz temsilcisinin bu transferden 9.5 milyon euroluk bonservis elde edeceği öğrenilirken Ahmetcan Kaplan'ın bir sonraki satışından ise yüzde 15 pay alınacak. Ajax'ın Ahmetcan Kaplan'ın transferi için Trabzonspor'a 4 milyon 750 bin euroyu peşin ödeyeceği kalan kısmı ise taksit halinde ödeyeceği belirtildi.

Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi bileti için sahaya çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu maçları yarın başlıyor. Turnuvaya bu turdan katılacak olan geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, yarın deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak.

Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. Play-off turu ilk maçları programı şöyle:

Salı:

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)

22.00 Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda)

Çarşamba:

19.45 Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - ​​Benfica (Portekiz)

Rövanş maçları ise 23-24 Ağustos'ta yapılacak.