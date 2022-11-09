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Trabzonspor'da sürpriz ayrılık

Trabzonspor'da sürpriz ayrılık
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Trabzonspor'un dünyaca ünlü Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez'e talip çıktı. Maxi Gomez de Trabzon'dan ayrılarak İspanya'ya dönmeye sıcak bakıyor.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak bitiren Trabzonspor, yaz transfer döneminde kadrosunu flaş hamlelere güçlendirmişti.

Bu sezon da şampiyonluk hedefleyen bordo mavililer, Valencia'dan Maxi Gomez'i transfer etmişti. Gomez, şu ana kadar çıktığı 13 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı.

A Spor'un haberine göre Uruguaylı oyuncuyla ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. 26 yaşındaki santrfora İspanya'dan talip çıktı.

 El Gol Digital'de yer alan habere göre, Celta Vigo, Maxi Gomez'i kadrosuna katmak istiyor. Futbolcunun da eski takımına dönmekten memnun olacağı belirtildi.

Geçtiğimiz dönemlerde Celta Vigo'nun, Gomez'i Valencia'ya göndermesinin ardından oyuncunun boşluğunu bir türlü dolduramadığı kaydedildi.

 Celta Vigo'nun Gomez transferini sezon sonu için düşündüğü ve önümüzdeki aylarda temasların başlayacağı ifade edildi.

Etiketler Trabzonspor Maxi Gomez trabzonspor transfer
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