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  5. Trabzonspor'dan 2 ismi KAP'a bildirdi

Trabzonspor'dan 2 ismi KAP'a bildirdi

Trabzonspor'dan 2 ismi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, serbest statüde yer alan Bruno Peres ve Gervinho ile transfer konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu için, “Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres’in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur” açıklamasını yaptı.

Ayrıca 33 yaşındaki Fildişili yıldız Gervinho da KAP’a bildirilirken şu ifadelere yer verildi;

“Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Lombe Yao Kouassi’nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”

Etiketler Trabzonspor Gervais Lombe Yao Kouassi KAP Bruno Peres
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