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Trabzonspor'dan 26 yıl sonra bir ilk

Trabzonspor'dan 26 yıl sonra bir ilk
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Yeni sezon için Süper Lig'in transfer fırtınası estiren ekibi Trabzonspor transferde 26 yıl aradan sonra bir ilke imza attı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Perşembe akşamı Avusurya'da Rapid Wien'in konuğu olacak Trabzonspor, bir transferi daha açıkladı. Bordo-mavili ekip, transferde 26 yıl aradan sonra bir ilke imza attı.

Denis Drăguș, Borna Barisic, John Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Pedro Malheiro, Stefan Savic ve Okay Yokuşlu transferleriyle kadrosunu güçlendiren bordo-mavili ekip, savunma hattına bir takviye daha yaptı.

Karadeniz ekibi Ukrayna ekibi Zorya'da forma giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Arseniy Batagov transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor, Arseniy Batagov’un transferi konusunda FC Zorya kulubü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağladı. Bu transfer karşılığında Trabzonspor, FC Zorya kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon Dolar 4 (Dört) taksit halinde ödeyecek. Savunma oyuncusu Batagoy ise opsiyon hakkı Trabzonspor’da olmaküzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılananlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025futbol sezonunda 648.500.-EUR garanti ücret,
2025/2026futbol sezonunda 680.500.-EUR garanti ücret,
2026/2027futbol sezonunda 726.250.-EUR garanti ücret,
2027/2028futbol sezonunda 779.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulüp tarafından kullanılması halinde;
2028/2029futbol sezonunda 882.000.-EUR garanti ücret ödenecek"

26 YIL SONRA İLK KEZ

Fırtına, 22 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katarak 26 yıl sonra ilk kez bir Ukraynalı oyuncuyu transfer etmiş oldu. Bordo-mavili ekip son olarak 1998 yılında Yuriy Kalitvintsev'i kadrosuna katmıştı.

 

Etiketler Trabzonspor Trabzonspor transfer arseniy batagov 26 yıl sonra bir ilk
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