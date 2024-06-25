Trabzonspor'dan bir transfer daha: 4 yıllık sözleşme imzalandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Rumen forvet Denis Draguş'u renklerine bağladı.

Trabzonspor Kulübü, Rumen forvet oyuncusu Denis Draguş ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus’un kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Draguş ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

DHA