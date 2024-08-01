Trabzonspor'dan bir transfer daha: Okay Yokuşlu Trabzon'da
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Süper Lig ekibi Trabzonspor, 30 yaşındaki milli oyuncu Okay Yokuşlu'yu renklerine bağladığını açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda, West Bromwich ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; West Bromwich'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.650.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir" denildi.
Yokuşlu'nun maaşıyla ilgili yapılan açıklamada ise, "2024/2025 futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret, 2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir" denildi.
Okay Yokuşlu, geçen sezon West Bromwich Albion formasını 48 kez terletmişti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol