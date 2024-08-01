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Trabzonspor'dan bir transfer daha: Okay Yokuşlu Trabzon'da

Trabzonspor'dan bir transfer daha: Okay Yokuşlu Trabzon'da
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Süper Lig ekibi Trabzonspor, 30 yaşındaki milli oyuncu Okay Yokuşlu'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda, West Bromwich ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; West Bromwich'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.650.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir" denildi.

Yokuşlu'nun maaşıyla ilgili yapılan açıklamada ise, "2024/2025 futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret, 2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir" denildi.

Okay Yokuşlu, geçen sezon West Bromwich Albion formasını 48 kez terletmişti.

Etiketler Trabzonspor Okay Yokuşlu milli takım Trabzonspor transfer süper lig
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